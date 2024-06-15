رئيس "مياه سوهاج" يتابع الاستعدادات النهائية بغرفة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بمسؤولي الشركة من رؤساء قطاعات ورؤساء مناطق ومديري عموم؛ لبحث الاستعدادات النهائية للقطاعات ولغرفة الطوارئ والأزمات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة كل قطاع من خلال فترة أيام العيد للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية في العمل واليقظة التامة من خلال اللجان المشكلة للتعامل الفورى مع أي أحداث قد يتعرض لها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين من خلال غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة

والمدعمة بأحدث الأجهزة الحديثة والإنترنت فائق السرعة لتحقيق التواصل الفورى والبث المباشر للأحداث الطارئة حين وقوعها.

استعدادات عيد الأضحى

كما تم ربط غرفة الأزمات والطوارئ بغرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام محافظة سوهاج بالإضافة إلى ربط غرفة الطوارئ داخليًا بالخط الساخن 125 وجميع قطاعات الشركة الفنية، لتحقيق الترابط بين جميع المتعاملين فى حل الأزمات وتوفير المعلومات الصحيحة والفورية لاتخاذ القرار الصحيح وحل جميع المشكلات في أسرع وقت ممكن.

كما شدد رئيس مياه سوهاج على مراجعة خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التي تعاني من ضعف ضغوط المياه موجهًا بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقًا للخطة الموضوعة.

وناشد المواطنين بترشيد استهلاك المياه وحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد، مضيفًا أن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج يبذلوا جهودًا غير عادية خلال أيام العيد ويواصلون العمل بكل جهد.