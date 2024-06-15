السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شون وصوامع الدقهلية تستقبل 268 ألف طن قمح من محصول 2024

القمح - صورة تعبيرية
القمح - صورة تعبيرية

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية السيد دايرة، ارتفاع كميات توريد محصول القمح المحلي لعام 2024 للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وأن الكميات الموردة من القمح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي أمس بلغت 268 ألف طن اسقبلتهم الشون والصوامع بالمحافظة حتى الآن منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الماضي.

التموين: حققنا المستهدف من توريد القمح.. ولدينا خطة مكثفة لعيد الأضحى

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية -في تصريح اليوم السبت- إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده يبلغ 37 موقعا بنطاق المحافظة، وإن الكمية المستهدف توريدها تبلغ 378 ألفا و446 طنا.

وأضاف أن أسعار التوريد تبلغ ألفي جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

وأكد وكيل الوزارة أن عملية التوريد تسير بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأوضح أن جميع المواقع التخزينية بالمحافظة ستتوقف خلال إجازة العيد عدا صوامع (شربين وبني عبيد وميت غمر والمنصورة سندوب)، وأهاب بالمزارعين والتجار المساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحقيق هدف توريد القمح بوصول الكمية المستلمة حتى اليوم إلى 3.5 مليون طن، وذلك مع استمرار استلام القمح وفتح الصوامع حتى منتصف شهر أغسطس، من خلال 450 نقطة استلام متنوعة.

وأكد الوزير سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما وجّه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد وحل أي مشكلات تواجه المزارعين والموردين.

نجاح خطة التوريد

وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، مشيرًا إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعًا للمزارع، وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح معاون الوزير أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من المزارعين أو الموردين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وخصصت وزارة المالية 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، وذلك في إطار دعم الدولة للمنتج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

جودة عالية ونقاء القمح

وأكدت مديريات التموين بالمحافظات أن ارتفاع نسبة النقاء هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للإردب.

وحذرت القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام من نقل القمح من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابعة للحيازة الزراعية، كما حذرت من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.

خطة مكثفة للتموين فى عيد الأضحى

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة مكثفة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى، وذلك من خلال فتح منافذ البيع التابعة للوزارة طوال أيام العيد.

وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية السيد دايره توريد محصول القمح المحلي لعام 2024 شون والصوامع الشون والصوامع وزارة التموين بالدقهلية

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