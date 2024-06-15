السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شواطئ ومنتزهات الإسماعيلية تستعد لاستقبال زوارها في عيد الأضحى

شواطئ
شواطئ

أنهت محافظة الإسماعيلية استعداداتها لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد محافظة الإسماعيلية في الأعياد والأجازات الرسمية توافد الآلاف من المواطنين، للتنزه بها، سواء الاستمتاع في شواطئها ببحيرة التمساح أو البحيرات المرة، وكذلك الحدائق والمنتزهات الشاسعة التي تملئ محافظة الإسماعيلية.

وأنهت محافظ الاسماعيلية، أعمال تجديد شواطئها، وإعادة إصلاح ألعاب الأطفال المتواجدة داخل الأندية المطلة على الشواطئ، فضلًا عن توفير منقذين يتواجدون في كل شاطئ تحسبًا لغرق أي شخص.

الإسماعيلية مستعدة لاستقبال زوارها

وقال أشرف سويلم مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، إن المحافظة مستعدة لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تطوير الشواطئ، وكذلك المنتزهات حيث تستقبل محافظة الإسماعيلية، خلال أيام العيد أكثر من 200 ألف شخص في مختلف مناطق التنزه أغلبهم ما بين محافظات القاهرة والشرقية والقليوبية، حيث تمتاز محافظة الإسماعيلية بتواجدها في وسط محافظات القنال وقريبة من جميع المحافظات، فضلا عن تنوع التنزه بها  ما بين شواطئ ومتنزهات وحدائق مجانية.

وأوضح ماجد محروس مدير شاطئ ومنتجع واحد التعاون التابع لمحافظة الاسماعيلية أنه تم تطوير ورفع كفاءة وتجديد المنتجع ضمن خطتهم محافظة لرفع كفاءة الأندية والشواطئ لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستعدادا لاستقبال المصطافين في عيد الاضحى المبارك.

وأوضح محروس أنه تم تزويد الشاطئ وفرشه برمال الصفراء الجديدة أكثر من مرة، وتم تسويتها بشكل صحيح والذي اظهر الشاطئ بشكل كبير وجميل. 

كما تم تجديد وتجهيز البرجولات وتطوير الشماسي والكراسي وتمت أعمال التجميل من اول البوابه دخول مرورا بالممرات حتى مياه الشواطئ والتخلص من جميع الشوائب ثم وضع علامات وفرد حبال الأمان على طول مياه الشاطئ كما تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير من سباكه نجاره كهرباء والدهان فيما تم تزويد لعملية الكهرباء والاناره من أعمدة وكشافات وكذلك العديد من الأعمال التجميلية بالإنارة الملونة التي تضيء ليلا وتعطي شكلا جمالي يضفي للمكان بهجة وجمالا حيث تم تزويد النخل والأشجار والأعمدة بالأسلاك اللد المضيئه بجميع الوانها فضلا عن تجديد وتشغيل النافورة المشهورة بالمنتجع مهتمة تجديد شامل برفع كفاءة وتطوير الشاليهات وتم الانتهاء من تطويرها من مفروشات واجهزة واضاءه جميعها جديده وهي مفتوحه حاليا للاقامه الاستقبال المصطفين للاستمتاع بمحافظة الإسماعيلية لقضاء إجازة العيد بها كما يوجد العديد من الالعاب المائيه وبدلات ومركب بالشاطئ.

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