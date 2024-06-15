السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سجل 125 هدفًا.. ترتيب عبدالله السعيد بين الهدافين التاريخيين فى الدورى

عبد الله السعيد قاد
عبد الله السعيد قاد الزمالك للفوز على سيراميكا كليوباترا

مر 199 يومًا على آخر هدف سجله عبدالله السعيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، في الدوري، بقميص بيراميدز، قبل أن يسجل ويصنع للفارس الأبيض في مباراة الأمس ضد سيراميكا كليوباترا في المسابقة نفسها.

نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

فاز الزمالك، أمس،على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، على ملعب المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 في دوري نايل، وتقدم أحمد رمضان بيكهام لسيراميكا في الدقيقة 26، من كرة رأسية، قبل أن يتعادل عبدالله السعيد للفارس الأبيض من تسديدة قوية في الدقيقة 80 على يسار الحارس محمد بسام، وبعدها بتسع دقائق صنع الهدف الثاني من عرضية من الناحية اليمنى على رأس البديل إبراهيما نداي الذي أودعها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

آخر أهداف عبدالله السعيد في الدورى

وكان آخر أهداف عبدالله السعيد في مسابقة الدوري بقميص بيراميدز في مرمى الإسماعيلي من ركلة جزاء في الجولة السابعة من الموسم الجاري، بتاريخ 28 نوفمبر 2023، على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت المباراة بفوز الفريق السماوي 2-1.

ترتيب عبدالله السعيد بين الهدافين التاريخيين فى الدورى

وبعد تسجيله هدفًا في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أمس الجمعة، رفع عبدالله السعيد رصيده من الأهداف إلى 125 هدفًا في الدوري، احتل بها المركز الرابع بين الهدافين التاريخيين في مسابقة الدوري الممتاز، إذ يأتي في الصدارة حسن الشاذلي نجم الترسانة برصيد 176 هدفًا، وفي الوصافة يأتي نجم الأهلي والزمالك السابق حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني برصيد 168 هدفًا.

ويفصل عبدالله السعيد هدفين فقط مع الزمالك خلال المباريات المقبلة، لمعادلة رقم السيد الضظوي نجم المصري والأهلي السابق، برصيد 127 هدفًا ويحتل بها المركز الثالث بين الهدافين التاريخيين للدوري، وإليكم الترتيب:

1- حسن الشاذلي 176 هدفًا

2- حسام حسن 168 هدفًا

3- السيد الضظوي 127 هدفًا

4- عبدالله السعيد 125 هدفًا

5- مصطفى رياض 122 هدفًا

6- محمود الخطيب 109 أهداف

7- أحمد الكأس 107 أهداف

8- محمد أبوتريكة 106 أهداف

9- جمال عبدالحميد 101 هدف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الـ26 في دوري نايل، على ملعب برج العرب، في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل.

كانت نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، سجله جيلاس جناوي في الدقيقة (45+6).

ويحتل الزمالك المركز الـ11 برصيد 31 نقطة، فيما يحل المصري في وصافة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

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