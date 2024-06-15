وزير الإسكان: حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بـ3 مدن

شنت أجهزة تنمية مدن العبور والشيخ زايد وأسيوط الجديدة، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات المياه الخلسة، ورفع عدادات المياه المخالفة، وتحصيل المديونيات، وذلك في إطار الحفاظ على مرفق مياه الشرب وتقليل الفاقد.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة تحقيق المستهدفات في تحصيل فواتير الاستهلاك، وكذا التعامل بشدة مع مخالفات سرقات المياه، فليس مقبولا استمرار أي وصلة خلسة، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وستكون هذه التكليفات عاملا رئيسيا في تقييم رؤساء الشركات وأجهزة المدن.

حملة مكبرة للكشف على الوصلات غير القانونية

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، وذلك من خلال الحملات التي يتم تشكيلها، حيث شنت إدارة حماية شبكات مياه العبور والتعامل مع وصلات الخلسة، حملة مكبرة للكشف على الوصلات غير القانونية " سرقات المياه "، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية بمبالغ محددة.

واستهدفت الحملة سنتر العبور بالحي الأول، وسنتر بلازا بالحي السابع، وكذا مناطق بالحي الخامس، وأسفرت عن ضبط 11 وصلة من الوصلات الخلسة، ورفع 35 عداد مياه والتحفظ عليها لعدم سداد المستحقات المالية.

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، قاطني المدينة، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات تتعلق بمرفق المياه عبر الخط الساخن ١٥١٠٠ طوال الـ ٢٤ ساعة.

وكشف المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن استمرار شن حملات مكبرة يوميًا من قبل لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بالمرور اليومي على كافة أحياء المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن تلك الخطوة تأتى في إطار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتقليل الفاقد من المياه والتصدى لكافة حالات التعدى على شبكات مياه الشرب، مؤكدًا استمرار المرور الدورى على كافة المناطق بالمدينة للتصدى بكل حزم والتعامل مع حالات التعدى على مرافق الدولة وتوقيع غرامات على المخالفين، ووقف التعامل على الوحدات المخالفة لحين دفع متوسط المتأخرات عن شهور الاستخدام.

وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص ووصلات المياه الخلسة بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وأوضح أن الحملة قامت بالمرور على بعض المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى لمراجعة رخص التشغيل وموقف تنفيذ إجراءات الحماية المدنية، كما تم التنبيه بسرعة استخراج وتجديد رخص التشغيل، كما شملت الحملة مراجعة وصلات المياه، والتأكد من توصيل عدادات المياه للمصانع، وتم تحرير ٧ محاضر سرقة مياه حيال المخالفين.