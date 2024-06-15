السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المايسترو مصطفى حلمي يجرى بروفات احتفالية "ثورة شعب" بالأوبرا (صور)

جانب من البروفات
جانب من البروفات

يواصل المايسترو مصطفى حلمي، التجهيزات والتحضيرات الخاصة باحتفالية "ثورة شعب" المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

المايسترو مصطفى حلمي يجرى بروفات احتفالية "ثورة شعب" بالأوبرا (صور)

ويجهز المايسترو مصطفى حلمي، لتقديم برنامج فني مميز فى الاحتفالية، يضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها.

أداء كلا من المطرببن أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد حسن، أحمد عفت، محمد متولى، مؤمن خليل، أحمد عصام، غاده آدم، حنان عصام، مى حسن، إيناس عز الدين، منار سمير، فرح الموجى.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الجمهور احتفالية ثورة شعب وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ممنوع التصوير

أسعار تذاكر احتفالية ثورة شعب بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً، ومن المتوقع أن يرفع لافتة "كامل العدد"، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 360 جنيهًا، والثانية بقيمة 260 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ 210 جنيهات.

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