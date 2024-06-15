السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماس كهربائي وراء حريق مصنع ملابس في الموسكي

حريق محل - أرشيفية
حريق محل - أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة الموسكي الجزئية، عن تفاصيل نشوب حريق في أحد المصانع، وتبيَّن أن الحريق شبَّ بسبب ماس كهربائي، وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي؛ لفحص الحريق وحصر التلفيات ومراجعة ملف السلامة المهنية.

وتبيَّن من معاينة النيابة أن الحريق شب داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق، امتد إلى سطح عقارين يحويان ورش و3 مخازن بمحافظة القاهرة.

و‎تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس مكون من 6 طوابق عبارة عن ورش أحذية، امتد لأعلى سطح عقارين.

‎ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران، أسفر الحريق عنه احتراق محتويات المصنع.

وتحرر محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تحقيقات نيابة الموسكي ماس كهربائي المعمل الجنائي حصر التلفيات السلامة المهنية مصنع ملابس

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