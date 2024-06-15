السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفتان سعوديتان: منظومة الحج "شاملة" تجعل النسك أكثر راحة ويسر لضيوف الرحمن

صورة تعبيرية لمناسك
صورة تعبيرية لمناسك الحج

 أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن منظومة الحج "شاملة" تجمع كافة الخدمات التي تجعل من الحج نسكًا أكثر راحة ويسر.

وشددت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت، على أن المملكة تبذل أقصى جهدها لجعل رحلة الحج رحلة خالصة لأداء المناسك بعيدًا عن أية محاولات للتأثير على ملايين الحجاج الذين جاؤوا من بلادهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام راجين العفو والمغفرة من المولى عز وجل.

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واختتمت الصحيفة بالقول: إن أمن وسلامة ضيوف الرحمن مهمة تقوم بها الجهات المعنية في المملكة، خاصة وأن أمن الحج خط أحمر لا يُمس، فالملايين من المسلمين جاؤوا من مختلف دول العالم لتأدية الركن الخامس، والمملكة حريصة كل الحرص على أن يؤدوا نسكهم على الوجه الأكمل، ويعودوا إلى بلادهم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بحول الله وقوته.


من جانبها، قالت صحيفة البلاد السعودية في افتتاحية عددها الصادر اليوم بعنوان (اهتمام بضيوف الرحمن): إن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في سبيل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر، حيث تواصل الجهات العاملة في الحج على تقديم أفضل الخدمات وسط منظومة متكاملة وبتنسيق تام واستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة؛ هدفها توفير الإمكانات للتيسير على الحجاج.

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واختتمت الصحيفة بالقول: ومؤخرًا، دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، أحد مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة؛ لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، ما يؤكد الاهتمام الكبير بتوفير الخدمات المثالية للحجاج.

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