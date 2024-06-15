السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 رسمية للزملاء في العمل

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 رسمية حيث يحل علينا عيد الأضحى المبارك خلال ساعات ليحمل معه البهجة والفرحة في قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم حيث يعتبر عيد الأضحى من أعظم المناسبات الإسلامية ويجتمع المسلمون لأداء صلاة العيد وتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على المحتاجين.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 رسمية 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدني أن أهنئكم وأتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالبركات والخيرات، كل عام وأنتم بخير.
نسأل الله أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وفرج فيه كرب لمكروب وأسبغ عليه من نعمك.
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم من سيادتكم بأطيب التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد.
نسأل الله أن يعيد هذا العيد عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق لكم كل ما تصبون إليه من آمال وطموحات.
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتقدم منكم بأطيب التهاني والتبريكات، داعين الله تعالى أن يمنحكم الصحة والسعادة والتوفيق في حياتكم المهنية والشخصية.
شكرًا لجهودكم وتعاونكم الدؤوب خلال العام الماضي، ونأمل منكم الاستمرار بنفس العطاء والإخلاص في العام القادم.
يسعدنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن نهنئكم ونتمنى لكم عيدًا سعيدًا، راجين من الله أن يعيده عليكم بالخير والنجاح، كل عام وأنتم بخير.

صور تهنئة عيد الأضحى قصيرة 2024 للأهل والأحباب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأهل والأصدقاء

عيد أضحى مبارك على عائلتي وأصدقائي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير.
نسأل الله أن يجمعنا على مائدة الخير والمحبة في هذا العيد المبارك.
كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
عيد أضحى مبارك، أسأل الله أن يرزقكم من فضله وكرمه، وأن يبعد عنا كل شر.
كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وأن يعيد علينا وعليكم بالخير والبركات.
عيد أضحى مبارك، أسأل الله أن يرزقكم من فضله وكرمه، وأن يبعد عنا كل شر.
كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وأن يعيد علينا وعليكم بالخير والبركات.

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