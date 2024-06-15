رئيسا الوزراء الياباني والهندي يتفقان على تعميق التعاون الثنائي

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، على تعميق التعاون الثنائي؛ وذلك خلال اجتماع عقده الزعيمان على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا.



ولفت رئيس الوزراء الياباني - حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ - إلى أنه "مع دخول الشراكة العالمية والاستراتيجية الخاصة بين اليابان والهند عامها العاشر، فإن بلاده تتطلع إلى زيادة تعميق العلاقات الثنائية مع الهند خلال السنوات العشر المقبلة".



من جهته، أكد رئيس الوزراء الهندي - الذي تلقى دعوة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع - استعداد بلاده للتنسيق عن كثب مع اليابان لتعزيز العلاقات الثنائية.