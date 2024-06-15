السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبارات رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 للتهاني عبر الهواتف الذكية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ينشر الدستور للقراء من خلال السور التالية رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 وذلك مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة راجين الله سبحانة تعالي بقبول الدعوات حيث يشعل قلوب المسلمين بالسعادة والفرح والبهجة والترقب وتبادل التهاني والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024

يتناول السطور التالية رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 والتي يتبادلها الملايين من المسلمين عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كما يلي:-

  • بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. أسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال.. وأن يجعلها فرصة لنبذ الخلافات وتعزيز روح التسامح والمحبة بيننا.. عيد سعيد.
  • أتمني لي ولكم عيد سعيد.. وأن يعيد علينا الأيام باليمن والبركات.. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. عيد سعيد.. أتمني أن يكون عيدا سعيدا مليئا بالمحبة والفرحة.. كل عام وأنتم بخير.
  • أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكم ولأسركم في أيام عيد الأضحى.. أعادع الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
  • نتبادل التهاني والأماني بعيد الأضحى المبارك.. وأتمني لكم عيد مليئ بالبهجة.. وأسعد الله أوقاتكم بذكره وأعاده عليكم بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير.

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مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445

يوم الجمعة 14 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفات.

يوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس 20 يونيو 2024 اجازة بدلا من السبت وقفة عرفة.

يوم الجمعة 21 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 22 يونيو 2024 عطلة أسبوعية.

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