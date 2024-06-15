السبت 15 يونيو 2024
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وزير التعليم العالى يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

وجه الدكتور أيمن عاشور،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة. 

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وأكد الدكتور أيمن عاشور توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

ولفت الوزير إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة بالمستشفيات الجامعية، لتعمل بجانب الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى المُبارك.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

عيد الأضحى أحداث جامعة القاهرة مستشفيات 8 مستشفيات تعليمية

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