وزير الإسكان: زراعة 46 ألف شجرة ونخلة بمشروع "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 46 ألف شجرة ونخلة مثمرة وغير مثمرة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد على ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد فريدًا من نوعه، ويتم تنفيذه بمصر لأول مرة، من أجل تقديم نمط جديد من المشروعات الترفيهية التي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقدم لهم نمطًا عمرانيًا متميزًا يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

وأشار الوزير إلى أن 65% من مساحة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" هي مسطحات خضراء ومناطق مزروعة، بينما تحتوى المساحة المتبقية ونسبتها 35% من المشروع، على المسطحات المائية والمنشآت الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها.

ويضم المشروع: بحيرات، ملاعب، ممرات للدراجات، مجمعات مطاعم، مناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، إلى جانب: حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الترفيه - حديقة ذات طابع إسلامي.