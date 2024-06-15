أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت وقفة عيد الأضحى 2024

سجلت أسعار الطيور استقرارًا داخل السوق المصري وبشكل خاص الدواجن البيضاء، كما ارتفع البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 15 يونيو 2024، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد ضمن أسعار الطيور بعد الاستقرار الملحوظ بالبورصة، إذ وصلت أسعار الفراخ البيضاء لنحو 89 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 99 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 15 يونيو

تعرض “الدستور” للقراء أسعار الطيور والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 15 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 89 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ99 جينهات.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي السبت 2024 في بورصة الدواجن ما بين 110 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ125 جينهًا.

سعر كيلو الساسو السبت 15يونيو 2024 في بورصة الدواجن 103 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ113 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم السبت 15 يونيو 2023

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 15 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 135 جنيها ويصل للمستهلك بـ150 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض السبت 15 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 145 جنيها ويصل للمستهلك بـ 155 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت 15 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 146 جنيها ويصل للمستهلك بـ 160 جنيها.

أسعار البانيه اليوم السبت 15 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم السبت 15 يونيو 200 جنيها وتصل للمستهلك 220 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم السبت 15 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم السبت 15 يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيه.

وحل سعر "الصدور" اليوم السبت 15 يونيو 2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم السبت 15 يونيو يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيه للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم السبت 15 يونيو 2024 بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم السبت 15 يونيو 2024 بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.