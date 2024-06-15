السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك بحفل تخرج الكلية المعمدانية المحافظة

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، بحفل تخرج الكلية المعمدانية المحافظة التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور كل من الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور إسحق مرزوق، عميد الكلية والدكتور بيتمان والقس رضا عدلي. والنائب المستشار إيهاب رمزي، والنائبة هيام فاروق، والأستاذة الكاتبة فاطمة ناعوت، والشيخ رضا البطل، عضو المجلس الإنجيلي العام.

◄ نفتخر بانتمائنا لبلادنا وحاضرها ومستقبلها

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في كلمته خلال حفل التخرج: "إننا نشكر الله من أجل بلادنا، ولأننا جزء من هذا الوطن، وحاضره ومستقبله، وأن وجودنا في هذا الاحتفال مسلمين ومسيحيين يؤكد أن مصر سبيكة عصية على الكسر"، مضيفًا "أن التعليم السليم هو ضمان للعبادة والمسؤولية الكنسية، وأن التعليم مبني على كلمة الله"، "مؤكدًا "أنه لا يجوز أبدًا فصل التعليم عن العبادة، وأن عند غياب يقينية الاعتقاد يحل الترهل الروحي والإداري، ثم الفوضى، وهو ما يبعد الكنيسة عن رسالتها".

وكان قد بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى كلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وإلى كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الطائفة الإنجيلية بمصر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية لرئاسة الطائفة الإنجيلية

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