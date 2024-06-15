ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخزن كرتون في فيصل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في مخزن كرتون بمنطقة فيصل؛ لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال حريق هائل، بعقار في شارع الشهيد، بمنطقة فيصل، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وبصحبتهم 10 سيارات إطفاء، وتم محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبيَّن من خلال المعاينة، أن النيران اشتعلت بمخزن كرتون بالعقار، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وتولت النيابة التحقيق.