السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 خلال منتصف التعاملات.. ارتفع البحث على تلك الكلمات خلال الساعات القليلة الماضية على محركات جوجل، حيث شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 

وشهد الجنيه المصري اليوم السبت استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية في منتصف التعاملات 

ويقدم الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 15-6-2024

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

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