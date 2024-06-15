رغم تصويت المساهمين.. حزمة رواتب إيلون ماسك في تسلا غير محسومة

معركة شركة تسلا لإعادة حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة حوالي 56 مليار دولار (44 مليار جنيه إسترليني) لم تنته بعد، على الرغم من دعم المساهمين لصفقة الرئيس التنفيذي التي تعد الأعلى على الإطلاق في شركة أمريكية.

وأعاد المستثمرون في شركة صناعة السيارات الكهربائية التصديق على حزمة رواتب ماسك المعروفة إعلاميًا أيضًا بـ"صفقة الأجور" أو "خطة التعويضات"، أول أمس الخميس بعد أن أبطلها قاض في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وقد تعهد رئيس الشركة، روبن دينهولم، بالفعل "بإعادتها إلى المحكمة".

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان ماسك سيتمكن من الوصول إلى الحزمة القائمة على الأسهم، حسبما نقلت صحيفة الجارديان اليوم السبت.

ووصف المحامي الذي يمثل المساهم في تسلا، ريتشارد تورنيتا، الذي رفع الدعوى القضائية التي أدت إلى إلغاء حزمة رواتب ماسك، التصويت بإنه كان "معيبًا للغاية"، حيث قال: نعتقد أن التصويت على التصديق الذي طالب به "إيلون" وأجبر عليه، معيب للغاية من الناحية القانونية، وغير فعال من الناحية القانونية ولا يؤثر على قضيتنا.

وقال جريج فارالو، الشريك في شركة المحاماة بيرنشتاين، ليتوويتز، بيرجر آند جروسمان: "سنرد على أي حجج يتم طرحها في الوقت المناسب".

وكانت رفضت القاضية كاثلين ماكورميك حزمة رواتب ماسك في يناير، وحكمت بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا مستقلين بشكل كافٍ عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أثناء التفاوض على الحزمة التي اعتبرت حجمها غير عادل بالنسبة للمساهمين.

وقالت آن ليبتون، الأستاذة في كلية الحقوق في تولين، "ببساطة، ليس من الواضح من الناحية القانونية ما هو تأثير التصويت. إن أي قرار تتخذه ماكورميك من المرجح أن يستأنفه الجانب الخاسر وسيحال إلى المحكمة العليا في ديلاوير. "في تلك المرحلة، سيكون أمام المحكمة العليا في ديلاوير مسألتان أمامها: هل كانت ماكورميك على حق في إلغاء الحزمة في الأصل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعيد التصويت الجديد الحزمة؟

ضرورة التأكد تصويت المساهمين تم بشكل مستقل عن ماسك

وقال بريان كوين، الأستاذ في كلية الحقوق بكلية بوسطن، إنه من المرجح أن تطلب محكمة ديلاوير من تسلا إثبات أن العملية الأخيرة تم تنفيذها بشكل مستقل عن ماسك وأن التصويت كان "عادلًا من الناحية الإجرائية".

وقال: "هذا وضع غير مسبوق، لذا من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن أعباء المرافعة كلها ضد المجلس... وهذا لم يتم إنجازه بعد".

يشار إلى أن سعر سهم "تسلا" ارتفع بنسبة 2.9% في جلسة يوم الخميس 13 يونيو 2024 بعد أن نشر إيلون ماسك في وقت متأخر الأربعاء على منصة "إكس" أن المستثمرين يدعمون خطة التعويضات.