السعودية تكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن فى مسجد نمرة

أكملت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، اليوم السبت، استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في مسجد نمرة بمشعر عرفات، من خلال تغطية المسجد بالسجاد الفاخر وتوفير الخدمات الإلكترونية وشاشات تفاعلية إرشادية وواي فاي، وكذلك تهيئة 1000 دورة مياه للرجال والنساء.

ونفَّذت الوزارة- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- حزمة من المشاريع التطويرية لمسجد نمرة، ومنها معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء التي تنتج هواءً نقيًا بنسبة 100% مع طرد الهواء ميكانيكيًا، ليتم دخول الهواء النقي بمعدل مرتين في الساعة، للمحافظة على نسبة الأوكسجين، وضمان بيئة صحية للحجاج داخل المسجد.

كما تم تزويد المسجد بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية تبث مواد توعوية تهم الحاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة التوعية الشرعية، التي تتيح التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من الدعاة والعلماء بالوزارة؛ لتقديم خدمة الإرشاد بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

استعدادات السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن في مسجد نمرة

وأنهت الوزارة هذا العام مشروع تهيئة وتلطيف الساحات الخلفية بمسجد نمرة بتكلفة بلغت 3.016.210 ريال سعودي، ويغطي المشروع 12٫000م2 من الساحة الخلفية لمسجد نمرة ويعمل باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء بالضباب وامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي وخفض درجة حرارته، ويتكون من 60 مروحة موزعة على 29 عمودًا خرسانيًا؛ بهدف التيسير على ضيوف الرحمن والتخفيف عليهم من درجات الحرارة المرتفعة.

كما تقدم الوزارة خدمة "الواي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية، حيث تتيح الخدمة لهم خلال وجودهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "الواي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية، وأيضًا تم توفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتبًا إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، لتحميلها على الأجهزة الذكية بلغات عالمية مختلفة يستطيع الزائر تحميلها عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode.

يذكر أن الوزارة كلفت موظفين وإداريين ومهندسين ومراقبين ومراقبات ومشرفين ومشرفات ودعاة ومترجمين؛ لتقديم الخدمات المختلفة للحجاج، وكذلك للوقوف الميداني على الخدمات واستقبال الحجاج والتوعية الإسلامية والإرشاد لهم، والرد على الاستفسارات، ومتابعة أعمال شركة الصيانة والتشغيل وتنفيذ جميع الاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم ورفع تقارير فورية عن مستوى الخدمات خلال موسم الحج، بما يضمن سلامة المصلين؛ كي يؤدوا نُسكهم بكل يسر وطمأنينة.