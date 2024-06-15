السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الريادة: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يبدأ منذ 7 أكتوبر 2023، ولكن منذ عام 1948، حيث أن معظم الحروب التي خاضتها مصر مثل حرب 1956 وحرب 1967 وحرب 1973، تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مصر والعرب الأولى.

وشدد حسنين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أن مصر رفضت التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء، ولكن الشعب المصري فوَّض الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتخذ ما يراه مناسبًا؛ للحفاظ على التراب الوطني المصري وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن أول قافلة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة كانت مصرية، وذلك بعد رسالة مصر بفتح معبر رفح من الجانبين لدخول أصحاب الجنسيات المختلفة والمساعدات أيضًا، مؤكدًا أن الموقف المصري كان له تأثير واضح على دول العالم والتي كانت تدعم إسرائيل في البداية.

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