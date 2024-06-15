دار الإفتاء: الدعاء يوم عرفة مستجاب وأفضل الأذكار "لا إله إلا الله"

قالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، تزامنًا مع وقفة عرفة، إن الدعاء فى يوم عرفة مستجاب وأفضل الأدعية التى يجب أن يرددها المسلم فى هذا اليوم هى "لا إله إلا الله"، ويجب على المسلمين الإكثار من الدعاء فى هذا اليوم المبارك.

وأضافت "دار الإفتاء": اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فيَنعمون، ويَنعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين، واللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

فضل صيام يوم عرفة عند الفقهاء

وقالت دار الافتاء، إنه يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، واختلف الفقهاء في حكم صيام الحاج ليوم عرفة، والسبب في استحباب الفطر في يوم عرفة لِمن كان يؤدي ركن الوقوف بعرفة أن الحاج يتقوى بفطره على الطاعة والدعاء، لأن الصيام قد يسبب له التعب، والنبي- صلى الله عليه وسلم- فطر يوم عرفة، قالت لبابة بنت الحارث: “أنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: هو صَائِمٌ، وقالَ بَعْضُهُمْ: ليسَ بصَائِمٍ، فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ علَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ”.

وأوضحت "دار الإفتاء" إنه ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، وقيد الحنفية الكراهة بشرط أن يُضعِف الصومُ الحاجَّ، أما الشافعية فذهبوا إلى جواز صيام عرفة لمن يؤدي الحج مشترطين أن يكون الحاج من المقيمين في مكة، وذهب إلى عرفة في الليل، أما إن كان ذهابه إلى عرفة من مكة في النهار فصيامه مخالف للأولى، بينما يُسن الفِطْر للمسافر مُطلقًا عند الشافعية.

دعاء النبى يوم عرفة

يعد دعاء النبي يوم عرفة، من الأدعية المشهورة والمعروفة والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين بشكل دائم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء" رواه مسلم (1348).

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.