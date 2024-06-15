مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل في عيد الأضحى 2024

تنطلق غدا الأحد منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل 19 يونيو الجاري.

مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل

وتشهد الجولة السادسة والعشرون، المقامة على مدار أربعة أيام متتالية بلا توقف، إقامة جميع المباريات دون تأجيل، بما فيهما مباريات القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، بعد انتهاء مشوارهما داخل القارة السمراء سواء بدوري الأبطال أو الكونفيدرالية وحصدهما لقبي البطولتين القارتين، ليضربا موعدا مع مواجهة قوية للغاية بينهما على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ومن الصدفة الجميلة، إقامة جميع مباريات الجولة السادسة والعشرون، بدوري نايل، على مدار أيام عيد الأضحى (2024) بالكامل.

وكانت مسابقة دوري نايل، عادة مجددا للحياة، الخميس الماضي وأمس الجمعة، بإقامة مؤجلات الجولة الحادية عشر الأربعة.

مباريات الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024

المقاولون العرب & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

مباريات الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024

الجونة & البنك الأهلي.. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز الفريق الساحلي بنتيجة 3/2.

الإسماعيلي & إنبي.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بهدف نظيف للفريق البترولي.

الزمالك & المصري.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بهدف نظيف للنسر البورسعيدي.

مباريات الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024

سموحة & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الاتحاد السكندري & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

زد & فاركو.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز زد بهدفين مقابل هدف.

مباريات الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى 2024

بلدية المحلة & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد السويس الجديد).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

سيراميكا كليوباترا & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

نتائج مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل

بيراميدز 3 سموحة 0

مودرن فيوتشر 3 الجونة 1

فاركو 1 الأهلي 2

سيراميكا كليوباترا 1 الزمالك 2