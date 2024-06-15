السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل في عيد الأضحى 2024

مباريات دوري نايل
مباريات دوري نايل

تنطلق غدا الأحد منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل 19 يونيو الجاري.

مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل

وتشهد الجولة السادسة والعشرون، المقامة على مدار أربعة أيام متتالية بلا توقف، إقامة جميع المباريات دون تأجيل، بما فيهما مباريات القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، بعد انتهاء مشوارهما داخل القارة السمراء سواء بدوري الأبطال أو الكونفيدرالية وحصدهما لقبي البطولتين القارتين، ليضربا موعدا مع مواجهة قوية للغاية بينهما على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ومن الصدفة الجميلة، إقامة جميع مباريات الجولة السادسة والعشرون، بدوري نايل، على مدار أيام عيد الأضحى (2024) بالكامل.

وكانت مسابقة دوري نايل، عادة مجددا للحياة، الخميس الماضي وأمس الجمعة، بإقامة مؤجلات الجولة الحادية عشر الأربعة.

سجل 125 هدفا.. ترتيب عبدالله السعيد بين الهدافين التاريخيين فى الدورى

الدوري الممتاز.. إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

الفوز العاشر على التوالي.. بيراميدز يُسقط سموحة بثلاثية في الدوري

مباريات الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024

المقاولون العرب & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

مباريات الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024

الجونة & البنك الأهلي.. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز الفريق الساحلي بنتيجة 3/2.

الإسماعيلي & إنبي.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بهدف نظيف للفريق البترولي.

الزمالك & المصري.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بهدف نظيف للنسر البورسعيدي.

مباريات الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى  2024

سموحة & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الاتحاد السكندري & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

زد & فاركو.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز زد بهدفين مقابل هدف.

مباريات الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى 2024

بلدية المحلة & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد السويس الجديد).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

سيراميكا كليوباترا & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

نتائج مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل

بيراميدز 3 سموحة 0

مودرن فيوتشر 3 الجونة 1

فاركو 1 الأهلي 2

سيراميكا كليوباترا 1 الزمالك 2

دوري نايل عيد الاضحى 2024 مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرون مباريات دوري نايل خلال عيد الأضحى 2024 مواعيد مباريات الجولة الـ26 بدوري نايل

مواد متعلقة

دوري نايل|الزمالك يسقط سيراميكا بريمونتادا.. والسعيد يسجل أول أهدافه

الأهلى يحقق فوزًا ثمينًا على فاركو فى الدورى

مودرن فيوتشر يحوّل تأخره أمام الجونة إلى انتصار بثلاثية

الفوز العاشر على التوالي.. بيراميدز يُسقط سموحة بثلاثية في الدوري

عودة الأهلى والزمالك.. تعرف على مباريات دورى نايل خلال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

طقس عيد الأضحى 2024.. مفاجأة فى أول أيام العيد

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

عاجل| نكشف خطة الأهلى لإنقاذ صفقة زين الدين بلعيد قبل رحيله إلى الدورى البلجيكى

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا