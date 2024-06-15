السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن محسب يطالب بتعزيز دور الدبلوماسية التجارية لتحديد وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، خطوة مهمة للغاية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستثمرين المصريين والأوروبيين، كذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.

وقال "محسب"، إن المؤتمر سيتضمن أيضا مناقشة فرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، ومن بينها الهيدروجين الأخضر، والأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية والأوروبية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكة الأوروبية المصرية التي تستهدف تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز 37 مليار يورو في عام 2022 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 16.3 مليار يورو في عام 2022، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس العام 20.8 مليار يورو، موضحا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يستحوذ على حوالي ثلث إجمالي التجارة الخارجية المصرية، فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي

وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% على الأقل بحلول نهاية عام 2025، تشمل هذه الزيادة المستهدفة كلًا من الصادرات والواردات، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الجانبين، مؤكدا أن ذلك يتطلب استمرار تحسن مناخ الأعمال في مصر وتيسير إجراءات الاستثمار، واستمرار التزام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية وقانونية تعزز جاذبية مصر للمستثمرين الأوروبيين.

وشدد "محسب"، علي ضرورة إطلاق حملات ترويجية مستهدفة، عبر الإنترنت وخارجها، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والمقومات التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة والسياحة، والاستفادة من وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تعزيز دور الدبلوماسية التجارية من خلال سفارات مصر ومكاتبها التجارية في الخارج لتحديد وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاتحادات الصناعية ومجالس التصدير لتنسيق المستهدفات الاقتصادية الخارجية لمصر وتوسيع نطاقها.

تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي مؤتمر الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار النائب أيمن محسب مجلس النواب

مواد متعلقة

خبراء لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

ما بين المقاطعة والتشويش.. مفاجأت مثيرة تنتظر نتنياهو في الكونجرس

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا