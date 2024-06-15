السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المالية" تطرح 20 مليون جنيه "فكة إضافية" بمناسبة عيد الأضحى

وزير المالية
وزير المالية

أكدت وزارة المالية، أنها طرحت ٢٠ مليون جنيه "فكة إضافية" من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي، مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص، مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.


وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة "الفكة" قبيل المواسم والأعياد. 


قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من "الفكة" عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.

وأضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ قبيل العيد للحصول على "الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، و"الفلوس الجديدة"، التي يتم توفيرها لتقديمها "عيدية".

اكدت وزارة المالية ٢٠ مليون جنيه فكة إضافية عيد الأضحى المبارك القطاع الخاص الفلوس الجديدة الفكة الخزانة العامة وسك العملة

مواد متعلقة

وزير المالية: حريصون على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

ما بين المقاطعة والتشويش.. مفاجأت مثيرة تنتظر نتنياهو في الكونجرس

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا