السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجوى كرم تبدأ جولتها الغنائية فى ألمانيا وتطرح أحدث أغنياتها "تعا نقعد"

نجوى كرم
نجوى كرم

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها النجمة نجوى كرم، إذ انتهت من كافة التجهيزات والتحضيرات النهائية الخاصة بأحدث أغنياتها والتى تحمل اسم "تعا نقعد" تمهيدا لطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بقيادة المخرج إياد خضرا.

احتفالات عيد الأضحى.. نجوى كرم تبدأ جولتها الغنائية فى ألمانيا وتطرح أحدث أغنياتها "تعا نقعد"  

أغنية "تعا نقعد" من كلمات وألحان عماد شمس الدين،  وتوزيع هادي شرارة، وإنتاج شركة روتانا.

في سياق متصل قامت نجوى، بتصوير الغلاف الخاص بالأغنية الجديدة تعا نقعد، فى إطار الحملة الترويجية للأغنية، معربة عن سعادتها بإطلاق الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى وقالت عبر حساباتها الرسمية المختلفة على منصات التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام : متحمسة مخاطبة الجمهور بأغنية " تعا نقعد" .. غنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا". 

كما قامت نجوى كرم، بنشر عدة صور من كواليس تسجيل الأغنية الجديدة داخل الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وصورت نجوى الأغنية في بيروت بقيادة المخرج بيار خضرا.

تفاصيل الجولة الغنائية للنجمة نجوى كرم 

ومن جهة أخرى تستعد نجوى كرم، لإحياء العديد من الحفلات الغنائية ضمن جولة تجهز لها، تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، وعدد من الدول الأوروبية.

وتبدأ أولى حفلات جولتها الغنائية في ألمانيا، يوم 22 يونيو الجاري، وثاني حفلاتها تشاركها مع الفنانة أصالة في سيريكس أرينا بمدينة ستوكهولم في السويد يوم 23 يونيو، بينما تحيي حفلها الثالث ضمن فعاليات مهرجان موازين على مسرح النهضة بمدينة الرباط في المغرب، يوم 27 يونيو، وتأتي آخر حفلاتها يوم 29 يونيو، في رومانيا.

آخر أعمال نجوى كرم

الجدير بالذكر أن نجوى كرم أحيت مؤخرا حفلا ضخما فى دبي، تصدرت من خلاله التريند ورفع لافتة كامل العدد، وطرحت ألبوم «كاريزما»، وقدمت خلاله 7 أغاني متنوعة، حرصت خلالها على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنها أغنيات زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.

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