فصائل فلسطينية: 3 قتلى من جنود الاحتلال وإصابات خطيرة عقب تفجير ناقلة جند بعبوة ناسفة في قطاع غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، عن قتل 3 من جنود الاحتلال وعدد كبير من الإصابات الخطيرة عقب تفجير ناقلة جند بعبوة ناسفة في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل عرضته "القاهرة الإخبارية".

وكان أكد إعلام إسرائيلي، انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة، وأنباء عن وقوع إصابات، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أكد، أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.