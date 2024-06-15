استعدادات رأس البر ودمياط الجديدة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مسؤولي الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، بتوفير كل الخدمات لزائري المدينة؛ استعدادًا لـ عيد الأضحى المبارك.

استعدادت عيد الأضحى

وتعمل فرق الإنقاذ - وفق بيان اليوم السبت - منذ شروق الشمس وحتى الغروب يوميًا وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من أبراج إنقاذ وخيم لتجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومعدات بحرية، ونجحت الجهود المبذولة على مدار أمس من إنقاذ 31 حالة غرق، وتسليم 63 طفلًا تائهًا إلى ذويهم.

وفي دمياط الجديدة، قام جهاز التعمير بتزويد الشاطئ برجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف مع بدء توافد الجماهير على شاطئ المدينة نتيجة موجة الحرارة الشديدة التي تتعرض لها المدينة، كما تم تخصيص 3 مناطق حرة على الشاطئ للرواد الذين لا يرغبون الجلوس على الكافتيريا ومعهم الكراسي والشماسي الخاصة بهم وكذلك تزويد شاطئ ذوي الهمم والذي يعتبر أول شاطئ متخصص لذوي الهمم في الشرق الأوسط بما يحتاجه من أدوات ومعدات، كما تم فتح الحدائق العامة بالمدينة لكل الرواد.