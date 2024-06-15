السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق اندلع بمنزل في منطقة الحوامدية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق اندلع بمنزل في  منطقة الحوامدية، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل  فى منطقة الحوامدية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت  السيطرة على الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق منطقة الحوامدية غرفة عمليات النجدة

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