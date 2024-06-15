أكد إعلام إسرائيلي، انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية بقطاع غزة، وأنباء عن وقوع إصابات، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أكد إعلام إسرائيلي، أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ253.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طواقم الاسعاف انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.