الانتهاء من تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث ديسمبر المقبل

أعلن المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، عن تفاصيل تنفيذ مشروع 222 عمارة سكنية، بواقع 5328 وحدة سكنية نموذج 90 متر مربع و120 مترمربع بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الفوق المتوسط بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن التكلفة العامة للمشروع قد تصل لـ2.7 مليار جنيه.

وكشف عبدالرؤوف لـ"الدستور"، أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2024 ، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز مشروع الإسكان تتراوح ما بين 89 إلى 90٪، وأن نسبة إنجاز الموقع العام وتصميم المناظر الطبيعية بلغت 55٪.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة أكد أنه وفقًا لتعليمات وزير الإسكان، سيتم زيادة نسبة المساحات الخضراء لكل فرد، ويشمل مشروع "سكن لكل المصريين" محور فوق المتوسط تنفيذ 15 ألف متر مربع من المساحات الخضراء بين العمارات، بالإضافة إلى إنشاء بروجولات وممشى رياضي وأماكن للدراجات.

15 شركة مقاولات لتنفيذ المشروع

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أحمد أبو دينا، نائب رئيس جهاز لمشروعات الإسكان، أن المشروع سيتضمن تنفيذ 81 محلاً تجاريًا و174 وحدة إدارية ومهنية مخصصة لخدمة المشروع والمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية.

أشار المهندس أحمد أبو دينا إلى أن 15 شركة مقاولات ستنفذ المشروعات، منها 8 شركات في قطاع الإسكان وشركتان لأعمال الطرق، وشركة متخصصة في محطات الكهرباء، وشركة للغاز، وشركة مصرية للاتصالات، وشركة متخصصة في التجميل والزراعة واللاندسكيب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع سور خارجي لحماية المواطنين والأطفال.

وأشار المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن خطة المشروع تسير بسرعة وفعالية وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الانتهاء من تنفيذ المشروعات الإسكانية الوطنية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئاسة وتوفير سكن مناسب.