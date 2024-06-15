محافظ الوادى الجديد: محاضر لمزارعى الأرز وإزالات فورية للزراعات المخالفة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه أعطى توجيهات لكافة رؤساء المراكز بحصر كافة زراعات الأرز المخالفة وإزالتها في الحال وتحرير محاضر لكل من يقوم بزراعة محصول الأرز في قرى ومدن المحافظة ماعدا منطقة بحيرات مفيض باريس.

وأضاف الزملوط أن هناك إجراءات صارمة لمنع زراعة محصول الأرز في مناطق من المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المخزون الجوفي من مياه الري، وتطبيقًا لقرار حظر زراعة الأرز مع السماح بزراعته بمنطقة بحيرة باريس.

وكانت وزارة الري قد قررت في وقت سابق حظر زراعة الأرز بالوادي الجديد، لما يتسبب فيه من إهدار لمياه الرى وزيادة هدر مياه الخزان الجوفى، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومنع تقديم المساعدات والأسمدة لهم.

وأكدت أن هذه الاجراءات للحفاظ على المياه الجوفية وتقليل الهدر منها، بالإضافة إلى تطبيق عدة إجراءات لترشيد استهلاك المياه، من خلال التوسع في نظم الرى المطور والتقليل من استخدام نظام الرى بالغمر، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من آبار الرى التي تعتمد على نظم شبكات الرى المطور، تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى مراكز المحافظة.

إزالة مزارع للأرز في الوادى الجديد وفصل الكهرباء عنها

وشنت محافظة الوادى الجديد، حملة موسعة على مزارع الارز بمركز ومدينة بلاط حيث تم ازالة عدد من الزراعات وتحرير محاضر لاصحابها وفصل الكهرباء عن ابار الري التى تروى هذه المزارع.

ويؤكد المهندس سلامة علي محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أنه تم القيام بأوسع حملة لإزالة مزارع الأرز على مستوى المركز بحضور جميع الجهات المعنية، بهدف مواجهة المخلفات الناتجة عن زراعة الأرز. وقد شملت اللجنة المشكلة الزراعة والكهرباء والري والميكانيكا والشؤون القانونية وحماية أملاك الدولة والصندوق وقيادات المركز والوحدات المحلية.

وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوادي الجديد للحفاظ على المخزون الجوفي من مياه الري، وتطبيقًا لقرار حظر زراعة الأرز في بعض المناطق، مع السماح بزراعته في منطقة بحيرة باريس.

ويذكر أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد في وقت سابق، حظر زراعات الأرز التي تعتمد على الري بالغمر، وحظر منح الأسمدة للمزارعين المخالفين لهذا القرار لمدة عامين، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على المصارف الزراعية، حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة.

وقرر المحافظ تشكيل لجان متابعة في جميع المراكز بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي زراعات مخالفة والتعامل معها في المهد.