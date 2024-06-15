أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات الاحتلال تتقدم نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى وجود قصف مدفعي وجوي عنيف لعدد من المناطق في رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

كما أكد إعلام فلسطيني، استهداف غارات وقصف مدفعي كثيف، للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ253.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طواقم الاسعاف انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.