السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية للجهاز "كمت" ترد على أكثر من 59 ألف استفسار خلال شهر مايو الماضي

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام المساعدة الذكية للجهاز "كمت KMT" بالرد على ٥٩٣٧٩ استفسار ورد للجهاز من المواطنين خلال شهر مايو الماضي،  وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك وهي صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الاليكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120، وجاء أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز.

المساعدة الذكية للجهاز "كمت KMT"
 

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أطلق كمت للعمل رسميا يوم ٢٥ فبراير الماضي، وكمت هي منظومة محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين بشكل عام.

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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكترونى للمتقدمين فى مسابقة شغل وظائف بالشهر العقارى


وقد صممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل اللميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

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"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى وموعد الامتحان فى 3 مسابقات

وعلى جانب آخر، يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وعدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات/ اتصـالات، حاسبــات)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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