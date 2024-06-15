السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمقترح الهدنة

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إنه بعد الرد الأخير من حماس على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار، سادت حالة من السكون لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمقترح الذي جرى الدفع به من جانب الرئيس جو بايدن.

وأضافت زهران، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذا المقترح لازال لديه عدد من الدلالات والرهانات، ويتطلب استفاضة بشكل كبير عن كيفية وقف إطلاق النار، كذلك وجود ضمانات سياسية وأمنية تؤخذ على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمجمل الحرب ككل، وترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة فيما يتعلق بالمسار السياسي والتقييم والرؤية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ما ننشده هو الحل العادل بوجود دولة فلسطينية مستقلة 

وتابعت: "رؤيتنا لحل القضية لا تتوقف على معياري وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، ولكن ما ننشده هو الحل العادل بوجود دولة مستقلة على حدود عام 1967 وهو ما تجاهله الرئيس الأمريكي إلى حد كبير، لكن على الرغم من ذلك هناك عدد من الانقسامات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بآليات التطبيق".

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، أننا نشهد حرب مكثفة على قطاع غزة، حيث تساقط عدد كبير من الشهداء، ووضع إنساني مذري بشهادة جميع المنظمات الدولية، مؤكدة أن الدولة المصرية تنشد على كافة تحركاتها الإنسانية والسياسية محاولة لاحتواء الوضع.

استاذ علوم سياسية الدكتورة ايمان زهران مقترح واشنطن وقف إطلاق النار مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار حماس الجانب الأمريكي

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