تعرف على أماكن التنزه والاحتفال بعيد الأضحى في الوادي الجديد

تتميز محافظة الوادي الجديد بطابعها الفريد وجوها المميز فمناخها جاف صيفا دافئ شتاءً، نادرة الأمطار وبها أعلى نسبة سطوع للشمس على مدار السنة، وهي أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان، لذا تتميز بالهدوء وجمال الطبيعة حيث تكثر بها الواحات، وتتميز المحافظة بوجود آثار تمثل جميع العصور التاريخية منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية، وحدائق ومنتزهات عامة وخاصة كثيرة ومجانية وعلى مساحات شاسعة واللون الأخضر يكسوها من كل جانب، لذا تعد مناسبة لقضاء إجازة عيد الاضحي المبارك مع الأهل والأحباب.

ومن أفضل الأماكن التي تفضل زيارتها في الاعياد والمناسبات خاصة ونحن على أعتاب عيد الأضحي المبارك بمحافظة الوادي الجديد، حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة والتي تقع بجوار مطار الخارجة الجوي، وحديقة نقابة المهندسين بالخارجة، والممشى العمومي بمركز الخارجة، والحديقة العامة بمركز بلاط، وحديقة البنك الأهلي بمركز الداخلة، وحديقة مركز شباب الداخلة، وحديقة منتزة التجارة، وحظيقة البدربان بقرية الجديدة، مثل قرية القصر الإسلامية ومنتجع الرملة ودوار العمدة والمزوقه وحديقة حيوان البدربان ومعبد دير الحجر وقرية الياس، والحديقة العامة بمركز الفرافرة، وحدائق مراكز الشباب بجميع مراكز المحافظة وجميعها مجانية.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن جميع الحدائق والمنتزهات تفتح زراعيها لاستقبال الزوار والمواطنين أيام عيد الأضحي المبارك بالمجان، كما وجه بتكثيف الجهود لتوفير أجواء مريحة وسعيدة للأهالي والزوار خلال فترة العيد، مما يعكس حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات والترفيه للمواطنين.

وتمتلك محافظة الوادي الجديد مقومات طبيعية خلابة حيث تمتلك اكثر من 140 منطقة أثرية بالإضافة إلى أنها تعتبر أكبر محافظات مصر في الرقعة الخضراء والتوسع الزراعي بدون تلوث بيئي، تجعلها مقصد لجميع أطياف المجتمع المصري الذي يحرص على التنزه في الاماكن الصحراوية الهادئة والدروب الجبلية والحدائق والمنتزهات ذات المساحات الخضراء الواسعة والموجودة بكثرة في محافظة الوادي الجديد.