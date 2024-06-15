السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلي: من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله طالما لم تتوقف النيران بغزة

حزب الله
حزب الله

أكد إعلام إسرائيلي، أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال، قصفه الليلة الماضية، مبنى تابعا لحزب الله في كفركلا جنوبي لبنان، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن جيش الاحتلال، سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ومدفعية تابعة له قصفت أهدافًا في لبنان، الجمعة، بعد إطلاق العشرات من الصواريخ صوب شمال إسرائيل، وسط استمرار التصعيد في الهجمات عبر الحدود لليوم الثالث.

إعلام إسرائيلي غزة قطاع غزة حزب الله إنهاء التصعيد

مواد متعلقة

مشهد مهيب لحجاج بيت الله على جبل عرفات (بث مباشر)

تقدم آليات الاحتلال وقصف مدفعى عنيف.. تطورات الأوضاع برفح الفلسطينية

تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.. ماذا حدث الليلة الماضية في لبنان؟

الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير قاربين مسيرين وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين

الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": أهل قريش كانوا يطوفون عرايا ولا يقفون على عرفة

الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": نداء إبراهيم للحج وصل إلى الأرحام والأصلاب

الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": بعض الأنبياء حجوا إلى مكة قبل بناء الكعبة

الأكثر قراءة

مواعيد عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن عقار الساحل المنهار

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

ما بين المقاطعة والتشويش.. مفاجأت مثيرة تنتظر نتنياهو في الكونجرس

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا