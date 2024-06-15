إعلام إسرائيلي: من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله طالما لم تتوقف النيران بغزة

أكد إعلام إسرائيلي، أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال، قصفه الليلة الماضية، مبنى تابعا لحزب الله في كفركلا جنوبي لبنان، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن جيش الاحتلال، سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ومدفعية تابعة له قصفت أهدافًا في لبنان، الجمعة، بعد إطلاق العشرات من الصواريخ صوب شمال إسرائيل، وسط استمرار التصعيد في الهجمات عبر الحدود لليوم الثالث.