السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم داخل نزلة باسوس بالقليوبية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أمام نزلة باسوس بالطريق الدائرى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى أمام نزلة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ونتج عن الحادث عددا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية تصادم السيارتين فى نزلة منطقة باسوس وإصابة 4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص القناطر الخيرية نزلة باسوس حادث تصادم مرور القليوبية

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