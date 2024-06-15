السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": أعداد غفيرة من الحجاج تتوافد على عرفات وانسيابية كبيرة لأداء المناسك

حجاج
حجاج

قال أحمد بشتو، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن الأجواء مهيبة وأكثر من مهيبة ويظهر هذا جليا في الأعداد الغفيرة المتوافدة على جبل عرفات، حيث تتوافد أعداد غفيرة من الحجاج على عرفات، وبانسيابية كبيرة لأداء المناسك

وأضاف من أمام جبل عرفات، أن الصورة الحقيقية لأكثر من 2 مليون حاج، يتجمعون في صعيد جبل عرفات، بجوار مسجد نمرة، والمشهد في الواقع يختلف عما نراه في شاشات التليفزيون.

وتابع: الأجواء روحانية عالية، وهناك روح إيمانية عالية، حيث 2 مليون حاج يدعون جميعا في آن واحد، والسماء تتهيأ لسماع وتلبية نداءات وأدعية الحجيج، نرى الحجاج وكأنهم يتجاوزون الزمان والمكان، وجاءوا هنا متجردين، والكل هنا سواء.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وبدأ أكثر من 2.5 مليون حاج مسيرتهم بالأراضي المقدسة، فجر اليوم، التاسع من ذي الحجة، حيث يقفون الوقفة الكبرى، قبل النفير مساءً إلى مزدلفة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وانطلقت عملية التصعيد إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر الذي يستوعب 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى 12 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة.

الحجاج عرفات الحج موسم الحج صعيد عرفات

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