السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات في حادث مصرع جزارالشيخ زايد: لا شبهة جنائية

ارشيفيه
ارشيفيه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع جزار، اثر إصابته بسكين في مدينة الشيخ زايد، ولفتت التحريات إلى أن الضحية أصاب نفسه بالخطأ أثناء تقطيع اللحوم، ليصاب بنزيف، أسفر عن وفاته.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وأن الضحية أصاب نفسه بالخطأ، كما تم مناظرة الجثة، والتحفظ على السكين، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ للاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة بمصرع أحد الأشخاص في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وكشفت تحريات رجال المباحث أن جزار خلال ممارسة عمله في تقطيع اللحوم، أصاب نفسه بسكين بالخطأ، مما أسفر عن مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات مديرية أمن الجيزة حادث مصرع جزار مدينة الشيخ زايد التحريات حوادث الدستور

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