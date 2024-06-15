السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 15  يونيو  2024 مقابل الجنيه المصري، وحقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري خلال مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات البنك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

جاء سعر الريال السعودي اليوم السبت 15 يونيو  2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد نجاح الاجراءات الاقتصادية التي اديت  زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم السبت 15 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف  الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وقدر  الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر  الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 15-6-2024

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 15  يونيو، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

وتعرضت مصر إلى عجز في النقد الأجنبي في بداية 2022، تحديدًا مع بدء الحرب الأوكرانية، حيث خرجت أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما تسبب في تراجع احتياطي النقد الأجنبي، والضغط على صافي الأصول الأجنبية، حيث يتحرك الريال السعودي وفقًا لآليات السوق حجم العرض والطلب ما أدى إلى استقر الريال السعودي اليوم بعد أن شهد الأيام السابقة تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي. 

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