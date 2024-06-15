السبت 15 يونيو 2024
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الصحة: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية خلال 4 أيام

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

 

 

اعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ 18 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوم 17 وحتى يوم 20 يونيو الجاري، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والطوارئ وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، لافتًا إلى أن مواعيد عمل القوافل تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف «عبدالغفار» أن القوافل تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
 

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أماكن اطلاق القوافل الطبية 


ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أن القوافل الطبية سيتم إطلاقها بمنطقتي النادى الأهلى بمدينة نصر ومركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، وبمنطقة هايبر وان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأول شارع البحر بمحافظة الغربية، وحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، وحديقة الفردوس بمحافظة اسيوط، بالإضافة إلى قافلتين بمنطقتي حديقة النيل والممشى السياحي كورنيش النيل، بمحافظة بني سويف.

وبدوره، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية شاملة بكل من منطقة الكورنيش مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وميدان الساعة كورنيش النيل بمحافظة دمياط، وكورنيش النيل أمام نادي التجديف بمحافظة الأقصر، وكورنيش النيل أمام حديقة فريال بمحافظة أسوان، والنادي الاجتماعي بدمنهور محافظة البحيرة، ونادي البحر بمحافظة قنا، وكورنيش النيل أمام ديوان عام محافظة المنيا.

وتابع «غباشي» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي مركز شباب قويسنا ومحجر سلام بمحافظة المنوفية، و8 قوافل طبية بمناطق قريه ماربيلا ومارينا 4 وأبراج ريدكون، وقريتي استلا، وأمواج، ومول فتح الله، وهايسندا ريد، وفندق سيشل بمحافظة مطروح، و6 قوافل بمناطق كارفور العروبة، وسيدرا وكرير لاجون، وجولدن بيتش، وروزانا، وتشيل أوت الكيلو 59 بمحافظة الإسكندرية، وقافلة طبية بمحيط نادي التعمير وأخرى بنادي الشرطة، بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى قافلة طبية بالطريق الدائري مسجد الدوحة بمحافظة الإسماعيلية.

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