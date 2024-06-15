السبت 15 يونيو 2024
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إيمان العاصي تبدأ تصوير "برغم القانون" بعد إجازة عيد الأضحى (خاص)

إيمان العاصي
إيمان العاصي

بدأت الفنانة إيمان العاصي، منذ فترة التجهيزات والتحضيرات الخاصة لأحدث اعمالها الدرامية "برغم القانون" وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

إيمان العاصي تبدأ تصوير "برغم القانون" بعد إجازة عيد الأضحى 

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن إيمان من المفترض أن تبدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل الجديد بعد موسم عيد الأضحى، لعرضه فى موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

التفاصيل الكاملة لمسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي 

ويسجل مسلسل برغم القانون، البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصي، في عالم الدراما، وتجسد خلاله دور محامية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

فى سياق متصل عقد المخرج شادي عبد السلام، جلسات عمل مكثفة مع طاقم الإنتاج وجموع الفنانين المشاركين للتجهيز بشكل مبكر ، والوقوف على الخطوط العريضة للعمل لخروجه على أكمل وجه، كما قام بمعاينة اماكن التصوير الخارجي فى عدد كبير من المناطق والمحافظات الساحلية منها بور سعيد.

صناع وأبطال مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي

يشارك فى بطولة مسلسل "برغم القانون" أمام إيمان العاصي نخبة كبيرة من الفنانين منهم جوري بكر ورحاب الجمل وهاني عادل، وفرح يوسف، ومحمد القس، وليد فواز، وعايدة رياض، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، وياسر عزت، ونبيل على ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج شادي عبد السلام.

الجدير بالذكر أن إيمان العاصي شاركت فى بطولة مسلسل جعفر العمدة أمام النجم محمد رمضان، الذي عرض فى رمضان قبل الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

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