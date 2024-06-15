إصابة 5 في تصادم سيارتين ملاكى بمنشأة القناطر

شهد طريق منشأة القناطر، إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.