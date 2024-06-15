العثور على رضيع حي بجوار شجرة في نجع حمادي بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، يوم عرفة، على رضيع حديث الولادة مجهول النسب ملقى في شوارع قرية بهجورة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على رضيع حديث الولادة أسفل شجرة بجوار الجمعية الزراعية، قرية بهجورة مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على رضيع ذكر عمره يوم واحد ملفوف في قطعة قماش، ومُلقى أسفل شجرة بجوار الجمعية الزراعية في قرية بهجورة مركز نجع حمادي.

تم إيداع الرضيع داخل حضانة مستشفى نجع حمادي العام للإطمئنان على حالته الصحية وتحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.