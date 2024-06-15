السبت 15 يونيو 2024
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وزير الري: 50 % نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن

وزير الري
وزير الري

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بلغت حتى الآن 50 في المائة.. مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء جسم قنطرة فم ترعة الساحلية.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس إيهاب الجوهري، بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروط الجديدة.

وقال وزير الموارد المائية والري -في بيان اليوم السبت- إنه فيما يخص قنطرة الديروطية، فقد تمت إزالة السد المؤقت وفتح المياه في القنطرة، وتصنيع بوابات القنطرة وتركيب دليل البوابات، مع تركيب الستارة القاطعة أسفل المنشأ أمام وخلف القنطرة، وإجراء اختبار التحميل للتربة بموقع القنطرة، والانتهاء من أعمال حماية القاع والميول أمام وخلف القنطرة.

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الانتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة في الأمام والخلف

وأضاف أنه فيما يخص قنطرة البدرمان، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة في الأمام والخلف، وتنفيذ أعمال الحدادة والنجارة وصب الخرسانة للحوائط، والردم حول أساسات القنطرة، كما تم الانتهاء من الكوبري المؤقت أعلى قنطرتي فم البدرمان والديروطية، وتصنيع وتركيب البوابات المؤقتة لإعادة توزيع المياه لكل من ترعتي البدرمان والديروطية، إضافة إلى إنشاء الستائر المعدنية القاطعة للمياه وخرسانة الأساسات لقنطرة أبو جبل.

وأوضح الوزير أنه في قنطرة الابراهيمية، تم تنفيذ قناة التحويلة لترعة الإبراهيمية، وتنفيذ أعمال حماية القاع والميول للبر الأيمن، ودق الستائر المعدنية لزوم السد المؤقت بالبر الأيسر، والبدء في إنشاء مجموعة آبار التجفيف، والتجهيز لبدء تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة للأساسات، وتصنيع بوابات القنطرة باليابان، كما تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء قناطر بحر يوسف وتجربة تشغيل البوابات يدويا بنجاح.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.

وزير الري قناطر ديروط الجديدة مشروع قناطر ديروط الجديدة وزير الموارد المائية والرى الدكتور هاني سويلم

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