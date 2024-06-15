جامعة بنها تنجح فى محو أمية 1499 مواطنا فى دورة أبريل 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 1499 مواطن وفقًا لنتائج دورة ابريل 2024، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد " الجيزاوى " أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار "الجيزاوى" إلى أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطني محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

من جانبه، أضاف الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة.

وأوضح "فودة" أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

كما كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس المتدربين على نظم التقويم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي وذلك بحضور الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد رئيس جامعة بنها إننا حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة لتكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية وكذلك تطوير برامجها وتقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على المنافسة فى سوق العمل وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الجودة مسؤولية الجميع وفقًا للمنظور الشامل للجودة، وعليه يصبح كل فرد في المؤسسة التعليمية مسئولًا عن المؤسسة وعن تحقيق طموحاتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود، مؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة.