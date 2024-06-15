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خير أيام الله.. صيغ دعاء يوم عرفة مكتوب 1445/2024

دعاء يوم عرفة
دعاء يوم عرفة

زاد البحث عن دعاء يوم عرفة مكتوب عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1445 داعين الله عز وجل بغفران الذنوب والمعاصي.

دعاء يوم عرفة 2024 مكتوب

يقدم الدستور للقراء صيغ دعاء يوم عرفة مكتوب حيث تعد الأدعية عبادة عظيمة تغفر الذنوب وتفتح أبواب الرزق خاصة يوم عرفة حيث يقف ضيوف الرحمن على جبل عرفة ملبين نداء الله عز وجل ولعل أبز صيع للأدعية ما يلي:-

اللهم إني أسألك أن تفك كربي وتقض حاجتي وحوائج أمة محمد صل الله عليه وسلم.. اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.. اللهم وفقني في كل مراحل حياتي.. واغفر لي ذنوبي يارب العالمين.. اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين.. ونجني من كل ضيق.. واجعل لي بعده مخرجا يا أرحم الراحمين.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما.. وأسألك علما نافعا.. وأسألك يقينا صادقا.. وأسألك دينا قيما.. وأسألك العافية من كل بلية.

اللهم إني أسألك دوام العافية.. وأسألك الشكر على العافية.. وأسألك الغني عن الناس.. اللهم اجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السماوات والرض.. جبرا يليق بكرمك وعظمتك.. وفدرتك.. اللهم فوضتك أمري كله.. فجمله خيرا بما شئت.. واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

أدعية يوم عرفة لنفسي في أفضل الأيام عند الله

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أدعية عيد الأضحى 1445

اللهم لا تطو يوم عرفة علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا.. وقبلت أوباتنا وفرجت همومنا.. واستجبت دعواتنا واعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا.. وشفيت مرضانا.. وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وعتقت رقابنا من النار يارحيم.. اللهم لا تردنا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك إلا وقد عزت بذكرك ألسنتنا وطهرن من الذنوب أبداننا وملأت بالهدة قلوبنا.. وشرحت بالإسلام صدورنا.

اللهم اقسم لي في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك خير ما قسمت.. واختم لي في فضائك خير ما ختمت.. واختم لي بالسعادة فيما ختمت.. اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير وفتحته لأحد من خلقك وأوليائك.. وأهل طاعتك ولا تسده عني وأرزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

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دعاء النبي يوم عرفة؟.. الإفتاء تجيب

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دعاء يوم عرفة 2024 مكتوب.. فيه غفران للذنوب

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