السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطني: ذبح 40 عجلا فى 3 مجازر بسوهاج

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

يستعد التحالف الوطني  بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج غدا لذبح أضاحيها حتى عصر آخر أيام التشريق داخل عدد (3) مجازر وهم مجزر طما بمشطا، ومجزر جهينة بمدينة جهينة، ومجزر المنشاه بمدينة المنشاه فى محافظة سوهاج المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى.

وأكد قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج خصصوا (40) عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة سوهاج.        

كما صرح شعبان، أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

الطب البيطرى خصصوا عجل بلدي والمرضى سوهاج محافظة سوهاج التحالف الوطني وزارة الزراعة

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