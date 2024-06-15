حالة طقس عيد الأضحى 2024 .. هل تنكسر موجة الحر؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام العيد، قائلة: اليوم وغدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الموجة شديدة الحرارة بشكل كبير، وتؤثر على معظم المحافظات، وسجلت العظمى أمس على القاهرة الكبرى 42 درجة مئوية في الظل خلال فترة النهار، واليوم متوقع أن تسجل العظمى 43 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على محافظات الصعيد بين 46 و48 درجة مئوية، منوهة بأننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، وهي كتل مرتفعة في قيم حرارتها، إضافة إلى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وعدم وجود أي سحب مؤثرة، مما يعمل على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن قيم درجات الحرارة على أغلب المحافظات أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، متابعة: "نشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، أجواء حارة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بدءًا من غدًا الأحد انكسار الموجة الحارة على البلاد، وانخفاض قيم درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل أول أيام العيد 38 درجة.

وحثت المواطنين على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية والقبعات على الرأس.