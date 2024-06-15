محمود عرفات: لحظة فارقة في حياتي عندما رأيت بيت الله الحرام

الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الركن الخامس من أركان الإسلام، تلك الفريضة التي يتوق إلي أداءها كل مسلم، وبين الكتاب والمثقفين هناك من أدي الفريضة واستعاد ذكرياتها، ومنهم الكاتب بطل حرب أكتوبر الكاتب محمود عرفات.

لم أستطع نسيان تلك اللحظة

وخص “عرفات” الدستور بالحديث عن ذكرياته خلال تأديته فريضة الحج، مستهلا حديثه: اللحظة التي رأيت فيها المسجد الحرام بمكة لا أستطيع نسيانها أبدًا، ففي مارس عام 1994 دعاني شقيقي الأكبر دكتور سامي لمرافقته لأداء عمرة، صحبني بسيارته من الرياض إلى مكة. كنت في شوق عميق للمسجد الحرام.. وكنت أتخيل أنني سأعاينه على البعد ثم نصل إليه تدريجيًا.. لكني كنت واهمًا.. وكان شقيقي يعرف هذه المعلومة التي فاجأتني ولم يشأ أن ينبهني لها.. مفضَّلًا أن أكتشفها بنفسي.

فالحرم المكي يقع في مكان منبسط تحيطه الجبال من كل الاتجاهات ولذا فلا يمكن رؤيته من بعيد والزائر يفاجأ بمنظر وجمال الحرم إذ يجد نفسه أمامه تمامًا.. وهذا ما حدث لي.. ظللت أترقب ظهور الحرم إلى أن فوجئت بأنه في مواجهتي.. لا أبعد عنه إلا عشرات الأمتار فقط. لا أنسى شهقتي التلقائية وأنا أهمس: هذا أجمل ما رأيت في حياتي. بالفعل كان هذا هو شعوري الحقيقي. البهاء يشع من الكعبة المشرفة المكسوة بكسوتها السوداء.. والمكتوب على هامتها بماء الذهب.. الأضواء المتلألئة تشد النظر بقوة.. الجدران الرخامية الناصعة البياض والأرض المرمرية تدعو للانبهار.. والمآذن تبدو بشموخها كأنها ملائكة حارسة.

والبشر يتحركون في هدوء، وفي اتجاهات مختلفة، ومن أبواب عديدة تغمرهم السكينة. بدأنا الطواف فارتفع أذان الفجر، فصلينا مع المصلين، لم أصلِّ بهذا الخشوع من قبل، وواصلنا الطواف قبل أن نسعى بين الصفا والمروة، روحانيات الكعبة تضمك إلى نفسك، فلا تنشغل بشيء غيرها، لم أبذل جهدا في استدعاء الأدعية، شعرت بها تتدفق من داخلي، من عمق لا أعرف مدى بعده، وكأنني كنت أسجل هذه الأدعية في ذاكرة وجداني طوال السنين الفائتة إلى أن يحين أوان النطق بها.

ويضيف “عرفات” ذكرياته عن الحج: بعد أن أدينا العمرة فاجأني شقيقي بما لم أتصوره، قال لي: ما رأيك أن نذهب إلى المدينة لزيارة الرسول. لم ينتظر ردي وانطلق نحو المدينة المنورة فوصلناها عصرًا. استطعت أن أعاين المسجد النبوي من بعيد، وتمليت في جمال عمارته واتساع الرؤية بامتداد الميدان المحيط به، صلينا الظهر والعصر، ولاحظ أخي أنني أتأمل تيجان الأعمدة المذهبة في المسجد، فأخذني من يدي وطلب أن نسرع لزيارة الرسول وصحبه الكرام والصلاة في الروضة الشريفة، ولكي يؤكد ظنوني أشار إلى التيجان الذهبية للأعمدة وهمس: نعم.. من ذهب. لا أنسى الإحساس بالراحة الذي انتشر في خلايا جسدي ونحن داخل المسجد.. وظل ينبض بعد أن خرجنا من المسجد لنتناول طعام الغداء.

وبعد شهرين فقط، في مايو 1994 اشتركت في قافلة للحج انطلقت من الرياض إلى المدينة المنورة، حيث مكثنا بها يومين ثم توجهنا إلى مكة المكرمة فوصلناها يوم التروية. المذهل أنني عندما وصلت إلى مكة.. وذهبت لأداء طواف القدوم فوجئت للمرة الثانية برؤية المسجد الحرام، وكأنني أراه للمرة الأولى وتعجبت. رحلتي الأولي للحج أديتُها سيرًا على قدميْ منذ لحظة الوقوف بعرفة وحتي مغادرتنا بعد انتهاء المناسك.. فقد كنت أيامها شابًا في أربعينيات العمر. في هذه الحجة كدتُ أموت تحت أقدام الحجاج المتدافعين فوق جسر رمي الجمرات.. لكني وجدت من يقيمني ويهمس: خذ بالك من نفسك يا بني.

ويستكمل “عرفات” عن ذكريات الحج: أديت حجتي الثانية في أبريل 1997، وكنت أقيم في الجبيل بالمنطقة الشرقية، أبلغني شقيقي الذي انتقل ليقيم في مكة بأنه استقدم والدتنا لأداء فريضة الحج للمرة الثانية، فوفقني الله للحصول على تأشيرة حج على جواز سفري الجديد، وسافرت بمفردي من الجببل إلى الدمام، ومن الدمام ركبت الحافلة إلى مكة، وفي الميقات أحرمت ونويت الحج ولبيت، وصلت إلى مكة فتوجهت إلى منزل أخي بالعزيزية حيث التقيت به وبوالدتي في جو أسرى رائع، وأديت معهما حجة استخدمت فيها كل الرخص المتاحة لأداء المناسك بشكل مريح.. كما قمنا برمي الجمرات نيابة عن والدتنا الحبيبة.

وارتحلت إلى السعودية في تغريبة اضطرارية، لم أسع إليها طلبًا للرزق، بل هروبًا من سجن كنت قريبًا من بابه، وتلك قصة أرويها باختصار: فترة تجنيدي التي امتدت لأكثر من خمس سنوات "1969- 1975" هى التجربة الكبرى في حياتي لأنني عاصرت فيها حرب الاستنزاف والاستعداد للحرب وخضت خلالها حرب أكتوبر المجيدة عام ثلاثة وسبعين، وخرجت منها مزهوًا بانتصارنا الأسطوري، ومتحمسًا لعملي المدني في إحدى شركات القطاع العام، متصورًا أنني سأشارك في إنجاز انتصار حضاري موازٍ للإنتصار العسكري الذي حققناه في ثلاثة وسبعين، لكنني بعد عشرين عامًا تقريبًا اكتشفت أنني كنت أحرث في البحر، وأجبرتني ظروف العمل البائسة في ظل فساد لعين أن أقبل ما ظللت أرفضه طوال هذه الفترة وألملم نفسي وخيبة أملي وأسافر للعمل خارج الوطن تفاديًا للزج بي في غيابة السجن فأكرمني الله بالحج مرتين وبالاعتمار ثلاث مرات.

وبالرغم من مرور الأيام فمازال قلبي معلق بالحرمين الشريفين والمزارات المختلفة في مكة والمدينة المنورة، وأدعو الله العليّ القدير أن يرزقنا الإخلاص في العمل والعبادة، وأن يتقبل صالح أعمالنا وأن يحسن خاتمتنا.